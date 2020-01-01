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Осушить океан (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2020, Drain the Oceans
Документальные18+
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О сериале
Осушая воды мировых океанов, мы начинаем высокотехнологичное путешествие к тайнам морских глубин. От военных кораблей до затерянных городов, мы исследуем исторические события, последствия которых покоятся теперь на океанском дне. Осушая воды мировых океанов, мы начинаем высокотехнологичное путешествие к тайнам морских глубин.
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СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрДокументальные
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.5 IMDb