Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

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Лекция для родителей, посвященная острым отитам у детей. Рассказывается, у кого чаще всего возникает данное заболевание, как его можно диагностировать. Также описываются симптомы отита и в каких ситуациях необходимо обратиться к врачу, который сможет назначить адекватную терапию: антибактериальную, сосудосуживающую, противовоспалительную и др.



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