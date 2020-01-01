Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн
2020, Острый отит
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Лекция для родителей, посвященная острым отитам у детей. Рассказывается, у кого чаще всего возникает данное заболевание, как его можно диагностировать. Также описываются симптомы отита и в каких ситуациях необходимо обратиться к врачу, который сможет назначить адекватную терапию: антибактериальную, сосудосуживающую, противовоспалительную и др.
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