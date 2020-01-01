Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

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Лекция предназначена для родителей. Описывается наиболее часто встречающаяся патология -острый бронхит. Лектор рассказывает о механизме поражения дыхательных путей, а также о причинах данного заболевания. Далее лектор описывает характерную клиническую картину при остром бронхите (кашель, красное горло, насморк и др.) В конце доклада речь идет о лечении (соблюдение диеты, прием муколитических, антибактериальных лекарственных средств). Заканчивается лекция рекомендациями по реабилитации и профилактике острого бронхита у детей.



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