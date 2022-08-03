WinkСериалыОстрые козырьки5-й сезон1-я серия
Острые козырьки (сериал, 2019) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
8.52019, Peaky Blinders
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бирмингем, 1920-е. После Первой Мировой в городе царит депрессивная атмосфера, на фоне которой орудует группировка «Острые козырьки». Основной костяк банды составляют четыре брата Шелби, но на деле она гораздо больше. Деятельность «козырьков» привлекает внимание самого Черчилля, поэтому новый начальник полиции начинает зачистку города от преступности.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Криминал, Драма
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ЭБРежиссёр
Энтони
Бирн
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- Режиссёр
Тим
Милантс
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кэффри
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Пол
Андерсон
- СРАктриса
Софи
Рандл
- Актриса
Хелен
Маккрори
- Актёр
Нед
Деннехи
- ФКАктёр
Финн
Коул
- НОАктриса
Наташа
О’Кифф
- ИПАктёр
Иэн
Пек
- ГКАктёр
Гарри
Киртон
- ПЛАктёр
Пакки
Ли
- Сценарист
Стивен
Найт
- КМПродюсер
Кэрин
Мэндабах
- Продюсер
Стивен
Найт
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ГМХудожник
Грант
Монтгомери
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- ДСОператор
Джордж
Стил
- АККомпозитор
Анна
Кальви
- ПХКомпозитор
Пол
Хартнолл
- ПДКомпозитор
Пи
Джей Харви