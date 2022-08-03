Острые козырьки (сериал, 2014) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Бирмингем, 1920-е. После Первой Мировой в городе царит депрессивная атмосфера, на фоне которой орудует группировка «Острые козырьки». Основной костяк банды составляют четыре брата Шелби, но на деле она гораздо больше. Деятельность «козырьков» привлекает внимание самого Черчилля, поэтому новый начальник полиции начинает зачистку города от преступности.

