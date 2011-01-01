Остров ненужных людей. Сезон 1. Серия 20
Wink
Сериалы
Остров ненужных людей
1-й сезон
20-я серия

Остров ненужных людей (сериал, 2011) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

9.22011, Остров ненужных людей. Сезон 1. Серия 20
Драмы, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Преуспевающий бизнесмен Андрей Каморин несчастлив в семейной жизни. Он бы давно бросил жену Лизу, но на нее записано все имущество. После очередного скандала Андрей предлагает ей поехать с ним в круиз под предлогом, что совместное путешествие поможет им наладить отношения…

Группа туристов из тринадцати человек, включая Лизу и Андрея, прилетает в азиатскую страну, но вместо экзотического путешествия их ожидает суровое испытание. Потерпев кораблекрушение, они спасаются на необитаемом острове. Несчастным предстоит выживать. Каждый использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.

Сериал Остров ненужных людей 1 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров ненужных людей»