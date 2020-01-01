Своим Ходом - Виталик и Лиза (сериал, 2020) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

Остров Маврикий за 3000$. Не бедная Африка
Эта серия пока недоступна

О сериале

Путешествия Своим Ходом с Виталиком и Лизой. Более 55 стран и все они есть на нашем канале про самостоятельные путешествия. Вас ждут приключения из разных уголков планеты. В нашем арсенале есть мото путешествия, вело путешествия, походы и круизы. Мы рассказываем, как путешествовать по странам самостоятельно и бюджетно. Если вас интересует туризм, путешествие по красивейшим места, вы в поисках интересных маршрутов или просто хотите отдохнуть по системе все включено, то наш канал поможет вам с выбором места и просто вдохновит на самостоятельное путешествие.

