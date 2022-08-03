Третий, он же финальный, сезон мистической драмы от Дэймона Линделофа и Тома Перротты готовится раскрыть причину таинственного исчезновения миллионов людей. В центре сюжета семьи Гарви и Мерфи, которые объединяются в своем отчаянном стремлении сохранить хрупкую систему, объясняющую необъяснимое. В это время мир затаился в ожидании чего-то неотвратимого и глобального. Известно только одно: переживших Неожиданный Уход ждет путешествие в Австралию. В новом сезоне знакомые все лица – Джастин Теру, Эми Бреннеман, Кэрри Кун, Кевин Кэролл, Кристофер Экклстон, Лив Тайлер, Крис Зилка и другие.

