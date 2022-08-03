WinkСериалыОставленные3-й сезон8-я серия
Оставленные (сериал, 2017) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
2017, The Leftovers 3
Фэнтези, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Третий, он же финальный, сезон мистической драмы от Дэймона Линделофа и Тома Перротты готовится раскрыть причину таинственного исчезновения миллионов людей. В центре сюжета семьи Гарви и Мерфи, которые объединяются в своем отчаянном стремлении сохранить хрупкую систему, объясняющую необъяснимое. В это время мир затаился в ожидании чего-то неотвратимого и глобального. Известно только одно: переживших Неожиданный Уход ждет путешествие в Австралию. В новом сезоне знакомые все лица – Джастин Теру, Эми Бреннеман, Кэрри Кун, Кевин Кэролл, Кристофер Экклстон, Лив Тайлер, Крис Зилка и другие.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Мими
Ледер
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- Режиссёр
Кит
Гордон
- КЗРежиссёр
Крэйг
Зобел
- Актёр
Джастин
Теру
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Лив
Тайлер
- КЗАктёр
Крис
Зилка
- Актриса
Маргарет
Куолли
- Актриса
Кэрри
Кун
- Актриса
Эмили
Мид
- АУАктриса
Аманда
Уоррен
- Актриса
Энн
Дауд
- Сценарист
Ник
Кьюз
- Сценарист
Патрик
Соммервиль
- СОПродюсер
Сара
Обри
- Продюсер
Питер
Берг
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- Художница
Кристи
Зиа
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ХВМонтажёр
Хенк
Ван Эген
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен
- МГОператор
Майкл
Грейди
- ДГОператор
Джон
Грилло
- РХОператор
Роберт
Хэмпфри
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер