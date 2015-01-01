Wink
Сериалы
Оставленные
2-й сезон
9-я серия

Оставленные (сериал, 2015) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2015, The Leftovers 2
Фэнтези, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Они исчезли с лица земли - внезапно, необъяснимо и бесследно. В маленьком городке Мейплтон не досчитались ста местных жителей. Люди в панике и требуют, чтобы власти приняли срочные меры. Шеф городской полиции пытается навести порядок в мире, который уже никогда не будет прежним.

Сериал Оставленные 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Фэнтези, Детективы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оставленные»

Всё