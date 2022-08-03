Оставленные (сериал, 2015) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Они исчезли с лица земли - внезапно, необъяснимо и бесследно. В маленьком городке Мейплтон не досчитались ста местных жителей. Люди в панике и требуют, чтобы власти приняли срочные меры. Шеф городской полиции пытается навести порядок в мире, который уже никогда не будет прежним.



