Wink
Сериалы
Оставленные
2-й сезон
8-я серия

Оставленные (сериал, 2015) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2015, The Leftovers 2
Фэнтези, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Они исчезли с лица земли - внезапно, необъяснимо и бесследно. В маленьком городке Мейплтон не досчитались ста местных жителей. Люди в панике и требуют, чтобы власти приняли срочные меры. Шеф городской полиции пытается навести порядок в мире, который уже никогда не будет прежним.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оставленные»