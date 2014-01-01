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Оставленные (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, The Leftovers 1
Фэнтези, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Они исчезли с лица земли - внезапно, необъяснимо и бесследно. В маленьком городке Мейплтон не досчитались ста местных жителей. Люди в панике и требуют, чтобы власти приняли срочные меры. Шеф городской полиции пытается навести порядок в мире, который уже никогда не будет прежним.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Фэнтези, Детективы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оставленные»