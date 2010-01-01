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Остаться в живых
6-й сезон
16-я серия

Остаться в живых (сериал, 2010) сезон 6 серия 16 смотреть онлайн

2010, Lost 6
Фантастика, Мистические18+

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Сюжет

Показаны две реальности. В первой, рейс 815 приземляется в аэропорту Лос-Анджелеса, где Кейт сбегает от маршала, а Джек узнаeт, что гроб с телом его отца потеряли при перевозке. Во второй, выжившие возвращаются в наши дни после убийства Джейкоба Джульет умирает, а Саид оживает в храме Других. Человек в чeрном, принявший облик Локка, оказывается дымовым монстром и убивает нескольких человек из команды Иланы.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остаться в живых»