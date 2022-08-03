WinkСериалыОстаться в живых5-й сезон5-я серия
Остаться в живых (сериал, 2008) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
2008, Lost
Фантастика, Мистика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
События принимают новый, совершенно неожиданный поворот: теперь остров перемещен в пространстве, и оставшиеся на нем выжившие чувствуют на себе последствия этих действий. Их посещают загадочные галлюцинации, которым невозможно найти логичное объяснение, герои открывают в себе способность перемещаться во времени.
СтранаСША
ЖанрМистика, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Джек
Бендер
- СУРежиссёр
Стивен
Уильямс
- ТГРежиссёр
Такер
Гейтс
- МФАктёр
Мэттью
Фокс
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- ДХАктёр
Джош
Холлоуэй
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- НЭАктёр
Навин
Эндрюс
- ХГАктёр
Хорхе
Гарсиа
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- Актриса
Эмили
де Рэвин
- КЮАктриса
Ким
Юн-джин
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэ Ким
- ККСценарист
Карлтон
Кьюз
- ЛССценарист
Лиз
Сарнофф
- ДГСценарист
Дрю
Годдард
- БКСценарист
Брайан
К. Вон
- ККПродюсер
Карлтон
Кьюз
- ДЛПродюсер
Дэймон
Линделоф
- Продюсер
Брайан
Берк
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ТБХудожник
Тим
Бич
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- МГХудожница
Мими
Граматки
- ДХХудожник
Джеймс
Х. Спенсер
- КБХудожник
Карлос
Барбоза
- ССМонтажёр
Стефен
Семел
- МГМонтажёр
Марк
Голдман
- КНМонтажёр
Кристофер
Нельсон
- МДМонтажёр
Мэри
Джо Марки
- ДСОператор
Джон
С. Бартли
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- КФОператор
Корт
Феи
- ЛФОператор
Ларри
Фон
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино