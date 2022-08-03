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Остаться в живых
5-й сезон
17-я серия

Остаться в живых (сериал, 2008) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

2008, Lost
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

События принимают новый, совершенно неожиданный поворот: теперь остров перемещен в пространстве, и оставшиеся на нем выжившие чувствуют на себе последствия этих действий. Их посещают загадочные галлюцинации, которым невозможно найти логичное объяснение, герои открывают в себе способность перемещаться во времени.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остаться в живых»