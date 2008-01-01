Остаться в живых (сериал, 2008) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

На загадочный тихоокеанский остров прибывает спасательный отряд. Но после того как Десмонд получает тревожное сообщение о том, что «спасатели» вовсе не те, кем хотят казаться, все меняется. В лагере выживших пассажиров рейса 815 намечается раскол...





