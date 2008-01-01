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Остаться в живых
4-й сезон
10-я серия

Остаться в живых (сериал, 2008) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

2008, Lost
Фантастика, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На загадочный тихоокеанский остров прибывает спасательный отряд. Но после того как Десмонд получает тревожное сообщение о том, что «спасатели» вовсе не те, кем хотят казаться, все меняется. В лагере выживших пассажиров рейса 815 намечается раскол...

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остаться в живых»