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Остаться в живых
3-й сезон
18-я серия

Остаться в живых (сериал, 2006) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

2006, Lost
Фантастика, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

События развиваются с поражающей скоростью. Локк, Эко и Десмонд продолжают расследовать назначение бункера и планы Других. Им являются призраки, а у Десмонда открывается способность предвидеть будущее. Очевидно, островом управляют загадочные силы, и присутствие Других – вовсе не единственная загадка, в которой героям предстоит разобраться.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остаться в живых»