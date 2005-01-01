Wink
Сериалы
Остаться в живых
2-й сезон
14-я серия

Остаться в живых (сериал, 2005) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

2005, Lost
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

С самого начала перед выжившими встал ряд сложных вопросов: где они находятся, почему никто так и не пришел на помощь и кто такие загадочные Другие. Теперь доктор Джек, неформальный лидер выживших, а также бывшая преступница Кейт и исцелившийся инвалид мистер Локк нашли странный бункер и, проникнув в него, получили ряд ответов. Но за ними последовали и новые вопросы...

Сериал Остаться в живых 2 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остаться в живых»