Остаться в живых (сериал, 2004) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

2004, Lost
Фантастика, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Красавец-лайнер, совершающий полет из Сиднея в Лос-Анджелес, неожиданно терпит крушение. 48 пассажиров оказываются на пустынном острове посреди океана. Люди в панике. Остается только одно: собраться с силами и постараться выжить на острове…
Также доступна английская дорожка.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

