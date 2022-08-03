Остаться в живых (сериал, 2004) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Красавец-лайнер, совершающий полет из Сиднея в Лос-Анджелес, неожиданно терпит крушение. 48 пассажиров оказываются на пустынном острове посреди океана. Люди в панике. Остается только одно: собраться с силами и постараться выжить на острове…

Также доступна английская дорожка.

