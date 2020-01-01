Особенности русской истории и русской литературы в XVIII столетии. Литература и театр, журналистика и книгопечатание
Wink
Детям
9 класс. Литература
Литература XVIII века
Особенности русской истории и русской литературы в XVIII столетии. Литература и театр, журналистика и книгопечатание

9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

6.72020, Особенности русской истории и русской литературы в XVIII столетии. Литература и театр, журналистика и книгопечатание
Образовательные0+

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Сюжет

На данном уроке мы познакомимся с историей России, историей русской литературы, театра, журналистики и книгопечатания в ХVIII веке.


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