WinkДетям11 класс. ЛитератураВведениеОсобенности русского реализма конца XIX - начала XX в. Натурализм. "Знаньевский" реализм
11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
5.72020, Особенности русского реализма конца XIX - начала XX в. Натурализм. "Знаньевский" реализм
Образовательные18+
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О сериале
Цель урока самостоятельно изучить тему: Особенности русского реализма конца XIX начала XX в. Натурализм. Знаньевский реализм.
В начале урока преподаватель поясняет учащимся суть понятия реализма, рассказывает о концепции натуральная школа. Далее приводятся постулаты натурализма французского писателя Эмиля Золя, раскрывается понятие социал-дарвинизма. Приводится подробный рассказ об особенностях русского реализма конца XIX начала XX вв., рассматриваются наиболее значимые произведения русских писателей того периода.
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