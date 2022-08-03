11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Цель урока самостоятельно изучить тему: Особенности русского реализма конца XIX начала XX в. Натурализм. Знаньевский реализм.

В начале урока преподаватель поясняет учащимся суть понятия реализма, рассказывает о концепции натуральная школа. Далее приводятся постулаты натурализма французского писателя Эмиля Золя, раскрывается понятие социал-дарвинизма. Приводится подробный рассказ об особенностях русского реализма конца XIX начала XX вв., рассматриваются наиболее значимые произведения русских писателей того периода.



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