Особенности природы Южной Америки
Wink
Детям
7 класс. География
Материки. Южная Америка
Особенности природы Южной Америки

7 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

6.02020, Особенности природы Южной Америки
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Южная Америка материк многих рекордов. На нем расположена самая большая в мире низменность Амазонская и самые протяженные горы суши Анды, самая полноводная река Амазонка и самый высокий водопад Анхель. Южная Америка еще и самый влажный и самый зеленый материк.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг