7 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

Южная Америка материк многих рекордов. На нем расположена самая большая в мире низменность Амазонская и самые протяженные горы суши Анды, самая полноводная река Амазонка и самый высокий водопад Анхель. Южная Америка еще и самый влажный и самый зеленый материк.



