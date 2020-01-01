Особенности природы материка
Wink
Детям
7 класс. География
Материки. Северная Америка
Особенности природы материка

7 класс. География (сериал, 2020) сезон 12 серия 2 смотреть онлайн

6.02020, Особенности природы материка
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Огромная широтная протяженность предопределяет большое разнообразие природных условий Северной Америки. В ней представлены все природно-географические зоны, от ледяных арктических пустынь до тропиков. Прибрежные территории континента имеют довольно мягкий морской климат во внутренних частях континента климат некоторых районов приобретает континентальный характер.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Особенности природы материка 12 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг