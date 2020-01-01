WinkДетям7 класс. ГеографияМатерики. Северная АмерикаОсобенности природы материка
7 класс. География (сериал, 2020) сезон 12 серия 2 смотреть онлайн
6.02020, Особенности природы материка
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Огромная широтная протяженность предопределяет большое разнообразие природных условий Северной Америки. В ней представлены все природно-географические зоны, от ледяных арктических пустынь до тропиков. Прибрежные территории континента имеют довольно мягкий морской климат во внутренних частях континента климат некоторых районов приобретает континентальный характер.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Особенности природы материка 12 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.