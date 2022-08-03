7 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

Австралия была открыта европейцами позже других обитаемых материков. Открытию препятствовали отдаленность ее от Европы и обособленность. Благодаря исследованиям Кука было доказано, что Австралия самостоятельный материк, а не часть неизвестного Антарктического материка, как считалось раньше.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

