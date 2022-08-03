9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетям9 класс. ЛитератураШедевры русской литературы XIX векаОсобенности характеров и язык комедии "Горе от ума"
6.72020, Особенности характеров и язык комедии "Горе от ума"
На этом уроке мы узнаем, что несeт в себе произведение Горе от ума. А также разберeм, каким языком написана комедия.
