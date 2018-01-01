Основы управления проектами (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Автор курса: Михаил Софонов — руководитель учебного центра «Софонов и Партнеры».

Михаил Софонов расскажет о мировых стандартах управления проектами и научит адаптировать их к вашим задачам. Вы узнаете, какими должны быть участники команды и как они взаимодействуют друг с другом. Поймете, как организованы процессы управления проектами и как избежать основных ошибок. Вы сможете определить цели проекта, спланировать его реализацию, организовать исполнение и проконтролировать результат.



