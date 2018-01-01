Основы маркетинга (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Автор курса: Роман Тарасенко — бизнес-тренер, CMO Krostu.com, маркетолог, консультант, лектор, спикер, бизнес-тренер.

Благодаря этому курсу вы узнаете, какие инструменты маркетинга существуют, какие задачи они решают, как формируется позиционирование бренда и проводятся маркетинговые исследования. Вы узнаете, как искать целевую аудиторию, а также как работать с ценами, каналами продаж и продвижения.



