Основы маркетинга (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2018, Основы маркетинга. Серия 2
Образовательные12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Автор курса: Роман Тарасенко — бизнес-тренер, CMO Krostu.com, маркетолог, консультант, лектор, спикер, бизнес-тренер.
Благодаря этому курсу вы узнаете, какие инструменты маркетинга существуют, какие задачи они решают, как формируется позиционирование бренда и проводятся маркетинговые исследования. Вы узнаете, как искать целевую аудиторию, а также как работать с ценами, каналами продаж и продвижения.
