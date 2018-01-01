Основы инвестирования на финансовых рынках. Серия 6
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Основы инвестирования на финансовых рынках
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Основы инвестирования на финансовых рынках (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2018, Основы инвестирования на финансовых рынках. Серия 6
Профессиональные навыки, Финансы12+

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Сюжет

Автор курса: Илья Бутурлин — руководитель финансовой лаборатории FinLab.
Инвестирование — один из способов эффективно распоряжаться денежными средствами. Но зачастую неясно, с чего начать. Выбор финансового инструмента и брокера, управление рисками и максимальное использование возможностей рынка — об этом расскажет финансовый специалист Илья Бутурлин.

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