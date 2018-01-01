Основы инвестирования на финансовых рынках (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2018, Основы инвестирования на финансовых рынках. Серия 4
Профессиональные навыки, Стартапы12+
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Сюжет
Автор курса: Илья Бутурлин — руководитель финансовой лаборатории FinLab.
Инвестирование — один из способов эффективно распоряжаться денежными средствами. Но зачастую неясно, с чего начать. Выбор финансового инструмента и брокера, управление рисками и максимальное использование возможностей рынка — об этом расскажет финансовый специалист Илья Бутурлин.
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