Основы деловой переписки (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2018, Основы деловой переписки. Серия 11
Карьера, Менеджмент12+
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Сюжет
Автор курса: Светлана Гончар — коуч-консультант, тренер. Благодаря курсу вы научитесь корректно составлять и оформлять письма, выходить из сложных ситуаций без ущерба имиджу компании, а также познакомитесь с правилами современного делового этикета и стандартами международной деловой переписки.
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