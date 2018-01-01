Основы деловой переписки. Серия 11
Wink
Детям
Основы деловой переписки
1-й сезон
11-я серия

Основы деловой переписки (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2018, Основы деловой переписки. Серия 11
Карьера, Менеджмент12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Светлана Гончар — коуч-консультант, тренер. Благодаря курсу вы научитесь корректно составлять и оформлять письма, выходить из сложных ситуаций без ущерба имиджу компании, а также познакомитесь с правилами современного делового этикета и стандартами международной деловой переписки.

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