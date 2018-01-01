Основы делового стиля для женщин (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Автор курса: Лилия Орне — тренер по стилю.

Нередко женщинам сложно проявить индивидуальность, не выходя за рамки формального стиля одежды. Особенно, если речь идет о переговорах с ключевыми клиентами, встрече с деловыми партнерами или выступлении на конференции. Мнение о компании часто зависит от того, какое впечатление произвел ее представитель. Курс будет полезен специалистам, которые присутствуют на важных переговорах или выступают публично.



Сериал Основы делового стиля для женщин 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.