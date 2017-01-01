Основы бухгалтерского учета и налогообложения для бизнеса (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Автор курса: Артем Туровец — директор «Небо — онлайн-бухгалтерия». Курс расскажет, какие бывают системы налогообложения, как правильно отчитываться и что проверять в уже работающем бизнесе, чтобы госорганы не стали вашей головной болью.



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