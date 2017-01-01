Основы бухгалтерского учета и налогообложения для бизнеса. Серия 7
Wink
Детям
Основы бухгалтерского учета и налогообложения для бизнеса
1-й сезон
7-я серия

Основы бухгалтерского учета и налогообложения для бизнеса (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2017, Основы бухгалтерского учета и налогообложения для бизнеса. Серия 7
Образовательные, Образовательные12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Автор курса: Артем Туровец — директор «Небо — онлайн-бухгалтерия». Курс расскажет, какие бывают системы налогообложения, как правильно отчитываться и что проверять в уже работающем бизнесе, чтобы госорганы не стали вашей головной болью.

Сериал Основы бухгалтерского учета и налогообложения для бизнеса 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

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