WinkДетям7 класс. Всеобщая историяЕвропа и мир в конце XV-XVII вв.Основные тенденции социально-экономического развития европейского общества
7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
6.32011, Основные тенденции социально-экономического развития европейского общества
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Сюжет
XVI;XVII века в истории западных держав ; это время отмирания средневековых феодальных отношений. В это время зарождается новый тип отношений, новый экономический уклад ; капиталистический. На место цехов приходят мануфактуры, и�спользующие наемный труд и узкую специализацию. Также происходят социальные изменения, связанные с расслоением. В это время зарождается класс буржуазии, который впоследствии в борьбе за свои права будет инициатором многих европейских революций.
Сериал Основные тенденции социально-экономического развития европейского общества 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.