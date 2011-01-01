7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

XVI;XVII века в истории западных держав ; это время отмирания средневековых феодальных отношений. В это время зарождается новый тип отношений, новый экономический уклад ; капиталистический. На место цехов приходят мануфактуры, и�спользующие наемный труд и узкую специализацию. Также происходят социальные изменения, связанные с расслоением. В это время зарождается класс буржуазии, который впоследствии в борьбе за свои права будет инициатором многих европейских революций.



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