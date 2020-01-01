Факультатив. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Wink
Факультатив. Русский язык
2-й сезон
2-я серия

2020, Основные разделы и принципы русской орфографии
О сериале

На этом уроке вы подробно изучите разделы, которые охватывает орфография, узнаете принципы, на которых она базируется, рассмотрите каждый принцип в отдельности.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

