WinkДетям10 класс. ЛитератураМ.Ю. ЛермонтовОсновные мотивы поэзии Лермонтова
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
5.82020, Основные мотивы поэзии Лермонтова
Образовательные0+
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Сюжет
Тема нашего урока: Основные особенности и мотивы поэзии М.Ю. Лермонтова. Для этого мы проанализируем стихотворения Парус, Когда волнуется желтеющая нива и Выхожу один я на дорогу.
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