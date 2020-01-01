Основные мотивы поэзии Лермонтова
Wink
Детям
10 класс. Литература
М.Ю. Лермонтов
Основные мотивы поэзии Лермонтова

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

5.82020, Основные мотивы поэзии Лермонтова
Образовательные0+

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Сюжет

Тема нашего урока: Основные особенности и мотивы поэзии М.Ю. Лермонтова. Для этого мы проанализируем стихотворения Парус, Когда волнуется желтеющая нива и Выхожу один я на дорогу.

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