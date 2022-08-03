Основные этапы эволюции творчества А.С. Пушкина. Образы музы в творчестве поэта
Wink
Детям
10 класс. Литература
А.С. Пушкин
Основные этапы эволюции творчества А.С. Пушкина. Образы музы в творчестве поэта

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

5.92020, Основные этапы эволюции творчества А.С. Пушкина. Образы музы в творчестве поэта
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мы продолжаем разговор об основных этапах эволюции Пушкина и об изменениях его музы.

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Жанр
Образовательные
Время
29 мин / 00:29

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