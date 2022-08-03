WinkДетям10 класс. ЛитератураА.С. ПушкинОсновные этапы эволюции творчества А.С. Пушкина. Образы музы в творчестве поэта
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
5.92020, Основные этапы эволюции творчества А.С. Пушкина. Образы музы в творчестве поэта
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мы продолжаем разговор об основных этапах эволюции Пушкина и об изменениях его музы.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!