Основание (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.22021, Основание. Сезон 1. Серия 8
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДФРежиссёр
Дженнифер
Фанг
- РДРежиссёр
Роксанн
Доусон
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- ДСРежиссёр
Дэвид
С. Гойер
- ЛБАктриса
Лаура
Бирн
- ЛЛАктриса
Лу
Льобелл
- Актёр
Ли
Пейс
- ТМАктёр
Терренс
Манн
- КБАктёр
Кассиан
Билтон
- ДМАктёр
Дэниэл
Макферсон
- СБАктриса
Саша
Бехар
- ЛХАктриса
Леа
Харви
- Актёр
Джаред
Харрис
- ЭКСценарист
Эрик
Карраско
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- ЛДСценарист
Ли
Дэна Джексон
- РАПродюсер
Робин
Азимов
- ДКПродюсер
Дэвид
Коб
- АБПродюсер
Адам
Бэнкс
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- МРМонтажёр
Миклос
Райт
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири
- ЭМКомпозитор
Этьен
Монсежон