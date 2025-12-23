Основание (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.

