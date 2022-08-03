Осман возвращается в стойбище и обнаруживает разруху и раненую Балу-хатун. Она сообщает ему, что соплеменников увезли в кандалах. Текфур измывается над Тураном и остальными пленными. На следующий день Осман отправляется в крепость Еникей и нападает на войско Текфура.



Благодаря какой хитрости Осману удастся потеснить Текфура, узнаем во 2 эпизоде сериала «Основание: Осман». 2 сезон уже доступен на Wink без рекламы и в HD-качестве!

