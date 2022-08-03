Основание: Осман. Сезон 2. Серия 2
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Сериалы
Основание: Осман
2-й сезон
2-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Военный18+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Осман возвращается в стойбище и обнаруживает разруху и раненую Балу-хатун. Она сообщает ему, что соплеменников увезли в кандалах. Текфур измывается над Тураном и остальными пленными. На следующий день Осман отправляется в крепость Еникей и нападает на войско Текфура.

Благодаря какой хитрости Осману удастся потеснить Текфура, узнаем во 2 эпизоде сериала «Основание: Осман». 2 сезон уже доступен на Wink без рекламы и в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»