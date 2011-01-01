7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Османская империя ; одна из сильнейших держав Европы и Азии, существовавшая на протяжении более 6 веков. На этом уроке вы познакомитесь с историей этого �государства: узнаете о месте и времени создания этой империи, ее внутреннем устройстве, ориентирах во внешней политике. Период XVI;XVII вв. ; это период наивысшего расцвета и могущества Османской империи, в дальнейшем это государство будет постепенно ослабевать, и после Первой мировой войны Османская империя перестанет существовать.



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