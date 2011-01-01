WinkДетям7 класс. Всеобщая историяВсеобщая историяОсманская империя в XVI - XVII вв.
7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
6.32011, Османская империя в XVI - XVII вв.
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+8 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 1
- 0+17 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 2
- 0+19 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 4
- 0+13 мин
7 класс. Всео�бщая история
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 6
- 0+16 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 7
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 8
- 0+14 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 9
- 0+9 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 10
- 0+7 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 11
- 0+19 мин
7 класс. Вс�еобщая история
Сезон 4 Серия 12
- 0+18 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 13
- 0+17 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 14
Сюжет
Османская империя ; одна из сильнейших держав Европы и Азии, существовавшая на протяжении более 6 веков. На этом уроке вы познакомитесь с историей этого �государства: узнаете о месте и времени создания этой империи, ее внутреннем устройстве, ориентирах во внешней политике. Период XVI;XVII вв. ; это период наивысшего расцвета и могущества Османской империи, в дальнейшем это государство будет постепенно ослабевать, и после Первой мировой войны Османская империя перестанет существовать.
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