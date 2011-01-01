Османская империя в XVI - XVII вв.
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7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Османская империя в XVI - XVII вв.

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

6.32011, Османская империя в XVI - XVII вв.
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Османская империя ; одна из сильнейших держав Европы и Азии, существовавшая на протяжении более 6 веков. На этом уроке вы познакомитесь с историей этого государства: узнаете о месте и времени создания этой империи, ее внутреннем устройстве, ориентирах во внешней политике. Период XVI;XVII вв. ; это период наивысшего расцвета и могущества Османской империи, в дальнейшем это государство будет постепенно ослабевать, и после Первой мировой войны Османская империя перестанет существовать.

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