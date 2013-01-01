WinkДетям8 класс. Всеобщая историяТрадиционные общества в XIX – начале XX векаОсманская империя в XIX веке. Младотурецкая революция
8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
5.02013, Османская империя в XIX веке. Младотурецкая революция
Образовательные0+
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Сюжет
Османская империя ; одна из сильнейших держав Европы и Азии, существовавшая на протяжении более 6 веков. Почему столь сильное государство потерпело крах и в политическом, и в экономическом плане? Изучив данный урок, вы узнаете, кто такие младоосманы и младотурки, как зародилась Конституция и парламент в Османской империи, а также как известные всем государства Балканского полуострова (Греция, Болгария и Сербия) получили независимость от Османской империи.
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