8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Османская империя ; одна из сильнейших держав Европы и Азии, существовавшая на протяжении более 6 веков. Почему столь сильное государство потерпело крах и в политическом, и в экономическом плане? Изучив данный урок, вы узнаете, кто такие младоосманы и младотурки, как зародилась Конституция и парламент в Османской империи, а также как известные всем государства Балканского полуострова (Греция, Болгария и Сербия) получили независимость от Османской империи.





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