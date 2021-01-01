Осколки. Сезон 1. Серия 1
Осколки (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.02021, Reunion
Драма, Триллер18+

О сериале

В 2004 году пятеро друзей-подростков отправляются отдохнуть на остров Юбин. Вскоре один из друзей бесследно исчезает, и его так и не нашли. Спустя 15 лет пропавший неожиданно объявляется, но с полной потерей памяти. Чтобы разобраться в ситуации, друзья решают снова отправиться на остров, еще не подозревая, с какими мрачными тайнами им придётся столкнуться.

Страна
Сингапур
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг