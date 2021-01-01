Таня + Танцы (сериал, 2021) сезон 1 серия 128 смотреть онлайн

WinkДетямТаня + Танцы1-й сезонОшибки у СТАНКА. Типичные проблемы "любителей" разбираем с балериной Элеонорой Богдановой
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вы в детстве мечтали стать танцором? Но что-то пошло не так… Не ставьте крест на мечте! Танцевать никогда не поздно! Наш канал для новичков и любителей, которые хотят танцевать. Мы рассказываем о разных танцевальных направлениях, растяжке, пластике и красивой фигуре. У нас вы найдете небанальные мастер-классы, «батлы» между стилями, интервью с известными танцорами, рассказы о закулисной жизни, обзоры и реалити-шоу.
