Бадди-муви из Великобритании. Комедийный сериал о полицейском и его напарнике-роботе. Инспектор Джон Мэйджор убит во время неудачной полицейской операции. Однако его руководство не готово терять столь ценного сотрудника. Спустя год Джона реанимируют и внедряют ему искусственный интеллект. Новоиспеченный Мэйджор возвращается к рабочим обязанностям, но странности в его поведении просто невозможно не заметить. Он едва не проваливает все важные задания, а расхлебывать это приходится его напарнику Рою Карверу, который начал встречаться с вдовой Джона до его воскрешения. Как будут развиваться запутанные отношения героев, можно узнать, если сериал «Ошибка 404» смотреть онлайн в сервисе Wink.

