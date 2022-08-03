Ошибка 404. Сезон 2. Серия 3
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Ошибка 404
2-й сезон
3-я серия
7.32020, Code 404
Фантастика, Криминал18+

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Ошибка 404 (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Бадди-муви из Великобритании. Комедийный сериал о полицейском и его напарнике-роботе. Инспектор Джон Мэйджор убит во время неудачной полицейской операции. Однако его руководство не готово терять столь ценного сотрудника. Спустя год Джона реанимируют и внедряют ему искусственный интеллект. Новоиспеченный Мэйджор возвращается к рабочим обязанностям, но странности в его поведении просто невозможно не заметить. Он едва не проваливает все важные задания, а расхлебывать это приходится его напарнику Рою Карверу, который начал встречаться с вдовой Джона до его воскрешения. Как будут развиваться запутанные отношения героев, можно узнать, если сериал «Ошибка 404» смотреть онлайн в сервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb