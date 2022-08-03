Осень в жизни растений
Wink
Детям
1 класс. Окружающий мир
Природа и её сезонные изменения
Осень в жизни растений

1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

6.72020, Осень в жизни растений
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На данном уроке будет рассмотрена тема «Осень в жизни растений». В ходе занятия мы узнаем о сезонных изменениях, которые происходят осенью с растениями: меняется окраска листьев, деревья сбрасывают листву и лишние ветви. Все это нужно растению для того, чтобы подготовиться к суровой зиме.

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Жанр
Образовательные
Время
6 мин / 00:06

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