1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

На данном уроке будет рассмотрена тема «Осень в жизни растений». В ходе занятия мы узнаем о сезонных изменениях, которые происходят осенью с растениями: меняется окраска листьев, деревья сбрасывают листву и лишние ветви. Все это нужно растению для того, чтобы подготовиться к суровой зиме.



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