Орвилл. Сезон 3. Серия 6
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Орвилл
3-й сезон
6-я серия

Орвилл (сериал, 2022) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

2022, The Orville
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Первый и второй сезоны недоступны по требованию правообладателя. Убойное сочетание юмора и фантастики в новом сериале от создателей «Гриффинов». Офицер Эд Мерсер получает долгожданную должность капитана космического корабля. К несчастью для героя, в экипаж попадает его экс-супруга, изменившая Эду с пришельцем.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb