Орвилл (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
2022, The Orville
Фантастика, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Первый и второй сезоны недоступны по требованию правообладателя. Убойное сочетание юмора и фантастики в новом сериале от создателей «Гриффинов». Офицер Эд Мерсер получает долгожданную должность капитана космического корабля. К несчастью для героя, в экипаж попадает его экс-супруга, изменившая Эду с пришельцем.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Драма
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb